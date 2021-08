Bataguassu (MS) – Na manhã desta terça-feira (17), a guarnição da Polícia Militar em Bataguassu prendeu um homem de 29 anos em flagrante e libertou uma mulher que era mantida em cárcere privado, após passar a noite sendo torturada.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima, relatando que numa residência situada no Jardim Campo Grande, havia uma mulher sendo mantida em cárcere privado e sofrendo violência doméstica. A Equipe PM rapidamente se deslocou até o local e ao anunciar a chegada, foi atendida pela vítima, mulher de 19 anos, que estava chorando e com semblante de medo. De imediato foi possível constatar que ela tinha marcas de agressões pelo corpo e também que seu cabelo havia sido cortado de maneira irregular. O autor das agressões foi abordado na residência, sendo detido e colocado no compartimento de presos. Ele se apresentava muito nervoso e agressivo.

Com o homem preso, a mulher passou a relatar que na data de ontem (16), ao chegar em casa por volta das 17h, seu amásio estava lhe aguardando e sob efeito de drogas, passou a agredi-la com chutes e socos. Conforme o tempo ia passando, as agressões continuavam. A vítima relatou que foi agredida com fio de extensão de energia elétrica, garrafa de bebida alcoólica e teve o braço perfurado com uma seringa descartável, que já havia sido utilizada para aplicar medicamento em cachorro. Sempre que tentava pedir ajuda, o homem a ameaçava de morte, utilizando uma faca. Num certo momento, o indivíduo arrastou a mulher até a varanda e a atirou sobre as fezes do cachorro do casal. Por fim, cortou parte de seu cabelo com uma tesoura e ameaçou arrancar-lhe um dente com um alicate. As agressões se deram pelo fato de que o homem queria saber sobre uma suposta traição.

Diante dos fatos narrados, os policiais militares recolheram os objetos utilizados nas agressões e encaminharam os dois até a Delegacia de Atendimento a Mulher, sendo o homem autuado em flagrante pela Autoridade Policial.