Em boa fase, Botafogo goleia time de Loco Abreu pela Copa Sul-Americana

O Botafogo conseguiu sua primeira vitória na Copa Sul-Americana 2023 em grande estilo. No Nilton Santos, o Alvinegro aplicou 4 a 0 no Universidad César Vallejo, do Peru, que tem como técnico o uruguaio Loco Abreu, ídolo do próprio Botafogo.

Os gols foram marcados por Victor Sá, Tiquinho Soares, Eduardo e Tchê Tchê.

A LDU-EQU é a líder do Grupo A da Sul-Americana com seis pontos, enquanto o Botafogo ocupa a segunda posição, com quatro.

O time volta a campo agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (24), diante do Bahia, em Salvador. No nacional, o Glorioso também venceu sua primeira partida e busca manter os 100% de aproveitamento.

Na Copa Sul-Americana, os comandados de Luís Castro voltam a campo no próximo dia 4, diante dos equatorianos, no Rio de Janeiro, em confronto fundamental pela liderança.

O César Vallejo, por sua vez, com zero ponto em dois jogos, encara o Magallanes-CHI, que soma um ponto, no dia 2 de maio, fora de casa. Pelo Campeonato Peruano, a equipe de Trujillo enfrenta o Deportivo Municipal, na segunda-feira.

Domínio total do Botafogo

Jogando em casa contra um frágil César Vallejo, o Botafogo pressionou desde os primeiros minutos. Apesar de manter a bola, o Alvinegro pouco conseguiu finalizar nos primeiros dez minutos. Com o meio de campo congestionado e os peruanos abusando das pancadas, foi necessário Danilo Barbosa arrancar, se livrar de dois jogadores e rolar para Victor Sá, em seu retorno, marcar um lindo gol.

Depois de 20 minutos marcando alto, o Botafogo começou a dar mais espaços para os peruanos, porém a falta de qualidade da equipe de Loco Abreu ajudava o Botafogo, sem oferecer perigo ao gol de Lucas Perri.

Com facilidade, Victor Sá escapou e foi derrubado dentro da área por Villacorta. O juiz marcou pênalti e o defensor, que já tinha cartão amarelo, foi expulso. Na cobrança, Tiquinho Soares bateu com precisão e ampliou para o Botafogo.

Iluminado, Eduardo marca seu sétimo gol

O Botafogo, que já tinha total domínio da partida, seguiu em cima na segunda etapa. A equipe de Loco Abreu ainda abusava das faltas e em uma delas foi castigada mais uma vez. Após falta na entrada da área, Eduardo cobrou com perfeição e ampliou para a equipe. Foi o sétimo gol em nove jogos do camisa 33 na temporada.

A pressão do Botafogo, em busca de saldo de gols, seguiu. Como a LDU aplicou 4 a 0 no Magellanes, o Alvinegro precisava encostar nos equatorianos neste quesito. Mesmo com Castro poupando alguns titulares, a equipe martelou o gol de César Vallejo.

Tchê Tchê chutou, a bola pegou na mão de Garcés e o árbitro marcou pênalti. O defensor recebeu o segundo amarelo e também foi expulso. O próprio Tchê Tchê cobrou a penalidade e fez o quarto gol para o Botafogo.

Nove jogos sem perder

A fase do Glorioso na temporada é avassaladora. Com a vitória sobre os peruanos, a equipe chegou à nona partida sem perder. Depois de vencer Ypiranga, na Copa do Brasil, e São Paulo, no Brasileiro, o triunfo na Sul-Americana foi o sétimo nas últimas nove partidas, com dois empates apenas.