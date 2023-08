Em Brasília, deputado Pedrossian Neto pleiteia a suspensão do reajuste no pedágio da BR-163

A eventual suspensão do reajuste do pedágio da BR-163 foi discutida durante reunião entre o deputado Pedrossian Neto (PSD), bancada federal de Mato Grosso do Sul e o presidente da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres), Rafael Vittali. O encontro foi em Brasília, nesta terça-feira (22).

Pedrossian Neto aponta preocupação quanto à elevação do preço, sobretudo diante do descumprimento de parte do contrato, pela CCR, que detém a concessão da rodovia. O principal ponto é a não duplicação de trechos previstos na concessão.

“Na nossa opinião, é abusivo o reajuste. Não deveria ser colocado nem discutido dessa maneira, uma vez que a concessionária não está cumprindo o contrato de concessão”.

Uma nova reunião está marcada para 4 de setembro. Até lá, a ANTT vai iniciar negociações com a CCR, para tentar suspender o reajuste do pedágio.

“Além disso, nós estamos pensando em eventualmente judicializar, se não tivermos o desfecho esperado”, conclui o deputado Pedrossian Neto.