Em Brasília, presidente da Cassems leva modelo de autogestão para entidades militares de todo o País

A Caixa dos Servidores foi tema de apresentação em Workshop realizado pela Anermb

O modelo de autogestão da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) foi tema de palestra em Brasília na terça-feira (09). A convite da Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil (Anermb) o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, apresentou a história e estrutura do plano de saúde.

“Temos apresentado a Cassems a diversos grupos pelo Brasil, desde professores à militares, mostrando que o sonho dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul é possível e pode ser realizado em qualquer lugar do Brasil com uma gestão democrática e participativa”, ressaltou o presidente da Cassems. “Contem conosco para compartilhar nossa experiência e práticas de gestão”, finalizou Ayache.

Em abril, Ricardo Ayache participou do Seminário de Saúde do Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Paraná (APP-Sindicato), em Curitiba, onde compartilhou a trajetória Cassems. Também recebeu em Campo Grande representantes de diversas entidades militares de Goiás. Na ocasião, conheceram a estrutura do plano de saúde, desde o Hospital Cassems de Campo Grande ao Centro Médico e de Diagnóstico Avançado.

Hoje a Caixa de Servidores possui a maior rede hospitalar do Estado, com 10 Hospitais próprios, 6 Centros de Diagnósticos, 4 Centros de Prevenção, 1 Centro Integrado de Atenção Psicossocial e 1 Clínica da Família.

O presidente da Anermb, sargento Leonel Lucas, falou sobre a importância de ter uma referência de gestão a ser seguida. “É um modo da Cassems nos ajudar a mostrar que a gente tem uma saída concreta para a assistência à saúde. E hoje o concreto é o modelo da Cassems”, disse.

Durante o evento em Brasília, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache recebeu a medalha Cabo Pedro Dias de Moraes, concedida a civis e militares que prestaram relevantes serviços e contribuíram com a luta representativa dos militares estaduais brasileiros. “Agradeço a esta homenagem e nos colocamos à disposição para compartilhar nossa experiência e práticas de gestão”, finalizou.