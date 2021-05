Para quem começou a semana em busca de emprego, a Fundação do Trabalho está com 1.076 oportunidades disponíveis na capital e mais 25 municípios que têm unidades da Casa do Trabalhador. Na Funtrab de Campo Grande são 215 vagas disponíveis para atuação em áreas diversas. Analista de crédito em instituições financeiras, auxiliar contábil, carpinteiro, desenhista técnico de topografia, gerente de recursos humanos e pedreiro estão entre as ocupações ofertadas.

Para evitar aglomerações na capital, a Funtrab recomenda que o trabalhador faça o agendamento via aplicativo MS Contrata + para Trabalhadores. Para quem mora no interior do Estado, as vagas são intermediadas pela Casa do Trabalhador e estão distribuídas da seguinte forma: Dourados (186), Itaquiraí (85), Ribas do Rio Pardo (85), Naviraí (64), Chapadão do Sul (62), Ponta Porã (49), Amambai (39), Iguatemi (33) e Nova Andradina (32).

Também há oportunidades em Três Lagoas (28), Nova Alvorada do Sul (27), São Gabriel do Oeste (22), Guia Lopes da Laguna (21), Maracaju (20), Jardim (19), Sidrolândia (18), Corumbá (14), Cassilândia (13), Aquidauana (12), Costa Rica (12), Paranaíba (7), Ivinhema (5), Aparecida do Taboado (3), Rio Verde de Mato Grosso (3) e Rio Brilhante (2).

Confira aqui o detalhamento das vagas, endereços, telefones e horários de funcionamento da Funtrab da capital e todas as unidades do interior do Estado.