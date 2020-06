Com foco no combate e prevenção às drogas, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) se mantém atuante como conselheiro do COMAD (Conselho Municipal Antidrogas), onde foi empossado em novembro de 2019.

O vereador participou ontem (15), de mais uma reunião do grupo, que contou com a presença do secretário Municipal de Segurança, Valério Azambuja. Em pauta, as ações da 3° Semana Municipal Antidrogas, que acontece de 22 a 26 de junho de 2020.

“Nossa preocupação com esse grande problema é contínua. Nossa meta é encontrar soluções eficientes de combate e conscientizar toda população sobre os riscos das drogas”, avalia Dr. Sami.