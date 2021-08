O deputado estadual Felipe Orro solicitou com urgência nesta terça-feira (11), a instalação de dispositivos controladores de velocidade na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. O serviço compreende na elaboração de estudos para implantação de radar eletrônico, pista elevada ou lombada, na extensão entre as avenidas Ana Rosa Castilho e Geraldo Ruben Cafure. “Trabalhadores e moradores da região clamam por algum sistema que possa controlar a velocidade do trânsito no local e evitar acidentes, como o que aconteceu recentemente matando pai e filho”, destaca Felipe Orro.

O trânsito de veículos que trafegam diariamente na saída para Cuiabá é intenso e com aumento expressivo na frota de veículos da Capital, o deputado garante que a sinalização do limite de velocidade através de placas não é suficiente para manter a segurança dos motoristas e pedestres na avenida.

“Por não haver um sistema adequado de controle de velocidade nesta avenida, os riscos de acidentes aumentam por conta da imprudência de alguns motoristas, e a sinalização com placas não inibe motoristas infratores de exceder os limites de velocidade na pista. Isso já causou muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais, como o que ocorreu semana passada, matando pai e filho saindo do trabalho”, disse o deputado.

Conforme foi divulgado na imprensa, um vídeo gravado por câmera de segurança de um condomínio próximo ao local do acidente de moto, mostra dois veículos em alta velocidade no momento da colisão que matou pai e filho, no último dia 06 de agosto.

O pedido para instalação do redutor de velocidade foi encaminhado ao prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, com cópia endereçada ao diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno.