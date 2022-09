Candidata a Deputada Federal pelo União Brasil, Michela Dutra segue a agenda de campanha com viagens, visitas e reuniões por todo o Mato Grosso do Sul, ganhando o apoio de moradores que acreditam em suas bandeiras.

Em Campo Grande, Michela participou de pelo menos quatro reuniões nesta segunda-feira (26), ao lado da candidata a Governadora, Rose Modesto (União Brasil), e do Deputado Estadual Rinaldo Modesto (Podemos).

Nas oportunidades, a candidata destacou as suas propostas e reforçou o seu compromisso com o povo sul-mato-grossense. “Vou trabalhar pela Assistência Social, por mais educação e saúde de qualidade, para tirar o povo da miséria e os jovens das ruas. Com muito amor, conquistaremos o MS que tanto queremos”, enfatizou.