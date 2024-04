Em Campo Grande, Stein Cascavel chega ao bicampeonato da Supercopa Feminina de Futsal

A Supercopa Feminina de Futsal 2024 chegou ao fim neste domingo (7), com o título do Stein Cascavel (PR). A equipe paranaense venceu o Taboão Magnus (SP) por 1 a 0, chegou ao bicampeonato da competição e ainda garantiu vaga à Copa Libertadores. As partidas foram realizadas no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande.

Organizada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), a Supercopa contou com parceria local da FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul). O campeonato teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Para o evento foi destinado R$ 258,6 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

O único gol do jogo foi marcado aos nove minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Simone Sindy chutou rasteiro e Jaque Nunes empurrou para o fundo das redes. Atual campeão da Libertadores, o Stein Cascavel quer renovar o título da competição, que acontecerá entre os dias 21 a 28 de julho, na Bolívia.

O torneio reuniu clubes de topo do cenário do futsal nacional, dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao todo, de acordo com a CBFS, participaram da Supercopa 132 atletas e cerca de 6,5 mil telespectadores acompanharam as partidas pelas plataformas digitais.

Mato Grosso do Sul foi representado pela Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco), que terminou na quarta colocação. Na fase de grupos, a equipe sul-mato-grossense venceu as Leoas da Serra (SC) por 1 a 0 e perdeu para o Stein Cascavel (PR), por 7 a 0. Na semifinal, revés diante do Taboão da Serra (SP), sofrendo 7 a 0. Female (SC) e Londrina (PR) também participaram da Supercopa.