Em Chapadão do Sul, diretores do Detran-MS palestram sobre sinalização, educação e fiscalização de trânsito

As diretorias de Engenharia, Fiscalização, e Educação para o Trânsito representaram o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em audiência pública realizada em Chapadão do Sul. O evento organizado pela Câmara Municipal promoveu um amplo debate sobre questões relacionadas ao tráfego urbano, de modo a identificar problemas, apresentar propostas e alinhar soluções que contribuam para a segurança e fluidez do trânsito no município.

Diretores do Detran-MS

A diretora de Engenharia, Maria Moura falou sobre a sinalização viária e de como ela é fundamental para organização e segurança do tráfego, seja em vias urbanas ou rodovias.

“A sinalização em espaços públicos desempenha um papel crucial. Fornece informações essenciais não só de orientação para pedestres e condutores, como também diretrizes de segurança vitais para a proteção de todos aqueles que utilizam a via. Uma sinalização de trânsito eficaz é fundamental. Não só como elemento de segurança viária, mas também traz um impacto direto na qualidade de vida e sustentabilidade desses municípios. Investir nessa sinalização é primordial, porque torna a cidade mais segura, os locais mais acessíveis, traz mais sustentabilidade e torna o município mais inclusivo”, destacou.

Já a diretora de Educação para o Trânsito, Andrea Moringo, destacou o potencial das campanhas educativas realizadas para todas as faixas etárias.

“A educação contribui para um trânsito mais seguro incentivando um trabalho integrado entre todos os envolvidos com o tema. Capacitando os facilitadores para que a educação para o trânsito chegue de forma maciça a toda população, para que haja um olhar mais atento à mobilidade de todas as pessoas no trânsito. Informando, sensibilizando e principalmente, levando informações relevantes”.

O gerente Especial de Patrulhamento e Segurança Viária, Ruben Ajala, abordou a Legislação de Trânsito e as competências da fiscalização. “A fiscalização de trânsito contribui para a garantia da mobilidade e fluidez do trânsito nos municípios e também garante a segurança das pessoas e de seus patrimônios nas vias públicas”.

A presença dos diretores foi destaque da audiência, pois as palestras ministradas contribuíram para o enriquecimento das discussões e colaboraram para a construção de alternativas eficazes voltadas à melhoria do sistema viário local. Na proposição da audiência os vereadores enfatizaram que o trânsito é uma questão que impacta diretamente a vida de todos os cidadãos e que a busca por melhorias deve ser constante.