Em comemoração ao Dia do Enfermeiro, Dr. Loester homenageou duas profissionais da Maternidade Cândido Mariano

Na noite de quarta-feira (17), a Câmara Municipal de Campo Grande realizou a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Wanda Horta”, em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem, que teve como objetivo homenagear profissionais da área que se destacaram por seus relevantes serviços prestados em Campo Grande.

Na ocasião, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester escolheu duas profissionais da enfermagem da Maternidade Cândido Mariano para receberem a homenagem, sendo elas: Cláudia Liz Filippi Gomes Duarte e Silvia da Conceição Dutra Dias.

O parlamentar que também é profissional da saúde e atuou por muitos anos no SUS – (Sistema Único de Saúde), salientou a importância da homenagem. “A entrega dessa medalha é uma maneira que temos de valorizarmos e reconhecermos os excelentes serviços prestados pelos profissionais da enfermagem, porque eu como médico digo que nós estamos sempre à disposição, mas quem realmente está ali 24 horas são os enfermeiros, eles sim dedicam a vida em prol da população”, disse.

A solenidade foi proposta pelo vereador Dr. Victor Rocha, e a data comemorativa foi instituída na Casa de Leis por meio das Resoluções 1.126/2011 e 1.278/2018.

CONHEÇA AS HOMENAGEADAS

Cláudia Liz Filippi Gomes Duarte

É natural de Assunção no Paraguai, especializou-se em Técnica de Enfermagem na Escola Paulo Freire em Campo Grande, trabalhou na Sociedade Beneficente Hospital Santa Inês em Camboriú, Santa Catarina, no Centro Diagnóstico Afonso Pena em Campo Grande e atualmente, trabalha na Maternidade Cândido Mariano nesta Capital.

Silvia da Conceição Dutra Dias

É natural de Campo Grande em Mato Grosso do Sul, graduada em enfermagem pela Faculdade Estácio de Sá, trabalhou como técnica de enfermagem no Hospital Unimed, foi enfermeira na Ultramedical, pós-graduada em urgência e emergência pela UNIFEJ Educacional, e atualmente trabalha como enfermeira no centro cirúrgico da Maternidade Cândido Mariano.