A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), informa que o atendimento ao público estará suspenso até o próximo dia 04 de abril, em conformidade com o Decreto Estadual nº15.638, que traz medidas restritivas para conter o avanço da pandemia da Covid-19 no Estado. Entretanto, alguns serviços serão realizados via e-mail.

Por conta da pandemia, é necessário o uso de medidas de biossegurança para evitar o contágio. Pensando nisso, o quadro de servidores da autarquia está operando em forma de teletrabalho. Durante este período, o atendimento telefônico também ficará indisponível.

O único contato é feito por e-mail e os serviços disponíveis são da Gerência de Gestão de Empreendimento – GGE. Aqueles mutuários que se encontram em situação de regularização com o Estado continuarão sendo assistidos. O endereço eletrônico utilizado para a operação é o gge@agehab.ms.gov.br.

O contato deve ser realizado entre às 08h e às 16h, de segunda a sexta-feira, e é importante se identificar fornecendo nome completo e nome do empreendimento, além de detalhar o motivo.

A Agehab se solidariza com todas as famílias que perderam seus entes queridos e deseja uma rápida recuperação aos diagnosticados. Se puder, fique em casa!