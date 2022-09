Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, foi recepcionado em Costa Rica por autoridades locais e uma multidão de eleitores. No município, o candidato ainda recebeu do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por telefone, a garantia de um programa robusto de habilitação para todo o Estado.

“Estava vindo para cá com a Tereza Cristina, ela fez questão de ligar em Brasília e conversou com o presidente Bolsonaro, que garantiu um forte programa de habilitação para o Estado. Precisamos construir 70 mil casas no Mato Grosso do Sul, para que as pessoas tenham dignidade. É esse Mato Grosso do Sul que a gente projeta”, disse Riedel, ao se apresentar para mais de 200 populares da região.

Chapadão do Sul também parou durante uma carreata de apoio a Riedel, que percorreu diversas vias da cidade. Foram mais de 2 km de veículos mostrando a força do candidato ao Governo do Estado.

Para Riedel, educação e qualificação são as palavras chaves do futuro. “É aí que vamos fazer a diferença, e temos condições para isso, não é à toa que MS é o Estado que mais cresce nos últimos três anos, e que nos últimos 10 anos foi o 1º colocado em crescimento no Brasil”, afirmou.