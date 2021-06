Costa Rica – MS Nesta segunda-feira (01), a Polícia Militar foi acionada para atender uma violência doméstica. Ao chegarem no local, a PM entrou em contato com a vítima de 38 anos dizendo que seu Ex companheiro de 39 anos chegou em sua residência para resgatar alguns pertences, porém ele não queria sair do local, momento em que ela afirmou que não queria sua presença.

Ele ficou agressivo e começou a desferir ameaças contra a vítima, dizendo: ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, EU VOU RETORNAR E VOCÊ ME PAGA. Logo após os fatos, a PM realizou rondas com intuito de localizar o autor, sendo encontrado na rua Josina Garcia de Melo onde foi encaminhado a Delegacia de Polícia para devidas providências.