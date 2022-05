O IBP – Instituto Brasileiro de Pesquisa, realizou uma rodada entre os dias 18 e 22 de maio, com 2.500 entrevistados, registrada sob o n° MS 05517/2022 e BR 00261/2022, com margem de erro de 2% “para mais ou para menos”, nível de confiança de 95%. Contratante: EFB Marketing LTDA.

Na avaliação sobre Presidência em MS o resultado foi: Bom/Ótimo (30.80%); Regular (25.20%); Ruim/Péssimo (41.60%) e Branco/Nulo/I/NS/NR (2.40%).

ESTIMULADA PARA GOVERNADOR

No ítem “estimulada” os resultados foram: André Puccinelli (22.40%); Marquinhos Trad (21.60%); Rose Modesto (14.20%); Eduardo Riedel (10.60%); Capitão Contar (8.20%); Giselle Marques (1.60%); Lunhara Arguelho (0.40%); Brancos/Nulo/I/NS/NR (21.00%).

TROCANDO EM MIÚDOS

Se a eleição fosse hoje tudo indica que André Puccinelli (MDB) teria como adversário de 2° turno o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD). Embora muita água ainda vá passar por debaixo da ponte, as estratégias não permitem – por enquanto – que se faça qualquer previsão futurística a respeito de quem será o próximo governador. BOCA DO POVO faz uma análise com base na pesquisa já realizada para mostrar o desempenho de cada um dos concorrentes que despontaram na pesquisa em epígrafe.

É inacreditável que o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) tenha dado um respeitável “sprint” a ponto de ficar a pouco menos de “1 ponto” do líder da pesquisa. Pelo andar da carruagem, é possível fazer duas previsões: André Puccinelli estacionar e Marquinhos ultrapassá-lo nessa corrida. As curvas de desempenho entre ambos são ambíguas. André estacionando e Marquinhos em curva ascendente significa que para o ex-prefeito sobra fôlego para continuar crescendo.

Diante do desempenho dos demais, experimentados políticos afirmam que “somente um milagre poderá modificar o panorama político da atualidade”.

Outra possibilidade: Os dois – em caso dos demais concorrentes não avançarem – terão que disputar um segundo turno, e então o chamado ‘Armagedom Político’ acontecerá numa batalha final nesta Capital, para decidir quem será o governador de Mato Grosso do Sul.

André Puccinelli (MDB) governou Campo Grande e o estado. Marquinhos Trad (PSD) deixou o cargo de prefeito de Campo Grande, deixando em sua saída uma programação de obras nas mãos da sua vice, que tem correspondido com ações oficiais o atendimento dos munícipes e se transformando numa cabo eleitoral de primeira grandeza. Por esse tipo de reforço político que o seu adversário não possui – essa é uma arma- da mais alta significância num momento em que os votos se tornam importantes para a chegada final.

Outra importância para o atual momento: a rejeição.

Nas pesquisas esse é um item de peso: o menos rejeitado carrega em si uma vantagem que poderá solidificar o “sprint” final.