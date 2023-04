Em crise interna, Grêmio enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão

O Grêmio está no Mato Grosso, onde enfrentará o Cuiabá, neste domingo (30), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time não vai contar com o goleiro Adriel.

Após uma semana polêmica na relação entre as parte, o jovem ficou de fora da lista de relacionados da partida. O clube gaúcho Tricolor divulgou oficialmente a ausência, mas o jogador não estava com a delegação no embarque no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Nos próximos dias, Alberto Guerra, presidente do clube, deve se pronunciar sobre o caso. O futuro do jogador está indefinido no Grêmio após situação polêmica que protagonizou no clube, em razão de atos de indisciplina, declarações e o soco na porta do vestiário na última quinta-feira (27/04).

Dentro de campo, o técnico Renato Portaluppi pode optar por algumas preservações, já que vem sofrendo com lesões no grupo. Por outro lado, o treinador não tem muitas opções, por conta do DM lotado, e também deve manter a escalação titular, diferente da última partida.

Assim, Lucas Silva, Kannemann e Vina devem retornar ao time. Na lateral-direita, Fábio, que retornou no último jogo, assume a novamente a titularidade do posto, já que João Pedro teve lesão muscular divulgada nesta sexta-feira (28) pelo clube.

A provável escalação para enfrentar o Cuiabá tem: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo e Vina; Suárez.