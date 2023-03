Troca de experiências de gestão, prospecção de um sistema de gerenciamento de obras e integração do Pantanal pelas cidades de Corumbá e Poconé (MT). Esses temas pautaram reunião dos secretários estaduais de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Hélio Peluffo Filho, e Mato Grosso, Marcelo de Oliveira e Silva, realizada nesta quinta-feira (9), em Cuiabá (MT).

“O Governo do Mato Grosso possui um sistema integrado de gerenciamento com BI [Business Intelligence], que auxilia no planejamento das obras públicas e contribui com a tomada de decisões, reduzindo erros. É uma ferramenta que estamos pensando para o Governo de Mato Grosso do Sul e que já é utilizada no Mato Grosso. Queremos deixar nosso Governo mais digital e em tempo real”, destacou Peluffo.

Segundo o secretário sul-mato-grossense, o encontro serviu para trocar experiências e trabalhar na mitigação de problemas na futura instalação do sistema na Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul). “Já sabemos das dificuldades enfrentadas por eles para prever essas situações aqui”, ressaltou.

Um novo encontro das equipes da Infraestrutura dos dois estados será realizado em Campo Grande, adiantou. “O secretário Marcelo ficou de ir a Campo Grande fazer uma demonstração desse sistema para nossos técnicos”, contou.

Integração do Pantanal

Peluffo aproveitou a reunião em Cuiabá para tratar de um projeto de integração do Pantanal, pelas cidades de Corumbá e Poconé, através da construção de uma ponte de concreto sobre o Rio São Lourenço, no Porto Jofre (MT). A ideia é que a travessia, a ser construída, tenha a mesma estrutura da Ponte Alfredo Zamlutti, que fica sobre o Rio Miranda, na MS-184, na região do Passo do Lontra.

“Conversamos sobre esse projeto da ponte, na MS-214, que já está no radar dos governos. Funciona como projeto de integração de Cuiabá e Corumbá”, reforçou Peluffo. Pelo lado sul-mato-grossense, a MS-214 já recebe obras de implantação em revestimento primário. Ou seja, a estrada é implantada sem pavimento para não agredir o meio ambiente.

Atualmente, a travessia sobre o Rio São Lourenço é feita de balsa. Uma ligação rodoviária criaria uma nova rota de integração, encurtando distâncias, além de promover o desenvolvimento econômico, social e turístico. Hoje são 1.237 km de viagem rodoviária entre Corumbá e Poconé, passando por Aquidauana, Coxim, Sonora, Rondonópolis (MT) e Cuiabá. Com abertura do novo caminho, a distância cairia para 324 quilômetros.

Caravana de MS

Comitiva do Governo de Mato Grosso do Sul desembarcou no Mato Grosso nesta quinta-feira (9) para trocar experiências de gestão nas mais diversas áreas do poder público. Além de Peluffo, integraram a caravana os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica) e Ana Carolina Nardes (Administração), além do secretário executivo de Transformação Digital, Gustavo Nantes, e do delegado Marcelo Alonso.