A escolha foi feita juntamente com Delia Razuk, ex-prefeita de Dourados que além de ser uma das mulheres mais admiradas na política do estado, também é a mãe do parlamentar, motivo pelo qual ele fez questão que dona Délia, falasse sobre o tema. “Escolhemos duas grandes mulheres do nosso Estado, que representam também a força do interior sul-mato-grossense, onde estamos sempre dispostas a fazer o melhor pelos nossos”, afirmou a ex-prefeita ao exaltar os nomes de Janete Córdoba e Eliza Montes.

De Amambai, a vereadora Janete Córdoba é empresária e sempre se dedicou ao trabalho voluntário e também a política. Os caminhos o levaram a disputar as eleições para ser vereadora, exercendo agora seu segundo mandato, sendo a mais votada nas duas eleições e a única mulher a ocupar o cargo de vereadora em 2016.

“Sempre pautei a minha vida em acreditar no trabalho pelas pessoas, e sendo executiva de empresa funerária há 20 anos, aprendi ainda mais o valor da vida. Por isso, durante seis anos fui voluntaria do SAVE (Serviço Voluntário de Atendimento à Emergência) que fazia o resgate de vítimas até a instalação da unidade do Corpo de Bombeiros em Amambai”, conta ela com carinho. Há 14 anos faz parte do quadro da diretoria da Associação Comercial Empresarial de Amambai (ACIA).

E não parou por aí. “Em 2019 fui eleita presidente do Legislativo Municipal, sendo a terceira mulher a ocupar a cadeira de presidente da Mesa Diretora, me dedico a exercer um mandato que honre aqueles que me confiaram o voto e acreditam em meu trabalho”, declarou ela que é formada em Pedagogia.

Natural de Corumbá, Eliza Montes hoje mora em Campo Grande. Formada em moda, ela é locutora de rádio há 15 anos, mas ficou um tempo afastada após descobrir um câncer. E foi aí que ela fez da doença, uma luta e também uma forma de ajudar outras pessoas.

“Fui diagnosticada com câncer de mama no dia 20 de maio de 2022, e trinta dias depois descobri que o câncer estava avançando, ou seja, uma metástase.

Como nas redes sociais eu já me posicionava como influenciadora, passar a me dedicar a atuar como Oncoinfluencer no Instagram, onde comecei a falar também sobre prevenção e autoestima. Desmistificando o câncer, que é quase uma palavra “proibida”, percebi que isso auxilia outras mulheres. Acredito o quanto as mulheres são maiores que uma doença, seja ela qual for”, contou ela que há 10 anos trabalha na rádio Blink 102 e também é colunista do Diário Digital.

E incentivando as mulheres a seguir em frente, independente do problema que esteja enfrentando que Eliza tem uma frase que leva muitas a terem cada dia mais fé. “O câncer não vai me fazer parar de viver e realizar os meus sonhos”, garante ela com um grande sorriso.