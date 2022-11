Falando em nome da delegação de Mato Grosso do Sul que participa do 2º Fórum Internacional da Rota Bioceânica, formada por onze prefeitos, a chefe do Executivo de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher, destacou durante plenária de governadores do Chile e representantes do Brasil, Paraguai e Argentina a forte vocação do Estado para o agronegócio e o turismo e os benefícios que o corredor propiciará para o desenvolvimento de todos os municípios.

“Esses dias que estamos aqui, na qual fizemos o trajeto de carro desde Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, conhecendo o Corredor Bioceânico, vimos a realidade, personifica aquilo que estamos sonhando através de planejamento e acordos realizados em fóruns como este”, disse a prefeita. “Gostaria de ressalvar a importância dos países que ligam o corredor, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, que quebram barreiras e cruzam fronteiras.”

O fórum realizado em Antofagasta, Norte do Chile, desde o dia 21, dando sequência às discussões do primeiro encontro, em maio deste ano, em Campo Grande, será encerrado nesta quinta-feira (24). A delegação sul-mato-grossense tem sido saudada por todos os países, principalmente pela iniciativa de percorrer a rota de carro, e o último dia contará com discursos dos prefeitos Valdir Jr (Nioaque) e Nelson Cintra (Porto Murtinho).

Liberdade econômica

A plenária contou com a presença de vários governadores chilenos, dentre os quais Ricardo Diaz Cortez (Antofagasta) e de Mauli (Cristina Bravo) e os alcaides Maurício Soria (Iquique) e Marcelino Carvajal (Mejillones). Durante a cerimônia foi prestada uma homenagem ao ex-prefeito de Porto Murtinho, Heitor Miranda, que faleceu na quarta-feira. O murtinhense foi um dos primeiros fronteiriços a defender a abertura de uma rota ao Pacífico pela sua cidade.

Ao representar a delegação de Mato Grosso do Sul, a prefeita Clediane Areco agradeceu a acolhida dos irmãos paraguaios, argentinos e chilenos, durante a viagem a Antofagasta, e disse que se sente honrada em participar de um projeto da relevância da Bioceânica com aspectos de muita importância para o Estado e Jardim, “que tem um enorme potencial de desenvolvimento turístico e econômico, principalmente no agronegócio”.

“A Bioceânica carrega uma grande oportunidade de crescimento para o nosso Estado, que está investindo na infraestrutura dos polos de produção agropecuária e industrial para integrar-se ao corredor. Cada lugar que passamos, aproximadamente 2.000 km, demonstra uma engrenagem para o bom funcionamento deste projeto que vai abrir uma logística eficaz para a liberdade econômica de nossos produtos e riquezas para grandes centros do mercado nacional e mundial”, frisou.

Encontro com governador

A prefeita concluiu sua fala ressalvando o compromisso histórico dos países em viabilizar o corredor, quebrando barreiras e cruzando fronteiras que vão se integrar no comércio, no turismo e na cultura. “Vimos ponte sendo construída e pavimentação em andamento, dando forma ao corredor que vai quebrar limites e tirar municípios do isolamento. Com a união de todos vamos alcançar êxito nesse grande sonho, que está se tornando em realidade”, completou.

A comitiva sul-mato-grossense foi recebido pelo governador regional de Antofagasta, Ricardo Diaz Cortez, oportunidade em que o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, comentou sua preocupação com os embaraços aduaneiros que ainda desafiam o corredor ao citar a demora no atendimento nas aduanas da Argentina e do Chile. Na ocasião, os prefeitos foram saudados pela governadora de Mauli, Cristina Bravo, e o prefeito de Mejillones, Marcelino Carvajal.

Participam da comitiva os prefeitos de Bonito, Josmail Rodrigues; Jean Sérgio Fogaça, de Douradina; Marcos Antônio Paco, de Itaporã; Marcos Benedetti, de Vicentina; Alexandrino Garcia, de Aral Moreira; José Fernando Santos, de Selvíria; Vanda Cristina Camilo, de Sidrolândia; Enelto Ramos da Silva, de Sonora; Clediane Areco Matzenbacher, de Jardim; e Valdir Couto Junior, de Nioaque e presidente da Assomasul; e Nelson Cintra, de Porto Murtinho.