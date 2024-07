​Em dois anos, Famasul Vantagens já contempla 220 empresas e mais de 13 mil associados em MS

Lançado há dois anos, o programa “Famasul Vantagens” chega em 2024 com mais de 13 mil pessoas cadastradas, que desfrutam de descontos e condições exclusivas das 220 empresas credenciadas em Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco. Desde 2022, o clube de benefícios realizou mais de 4 mil transações em produtos e serviços de diversos segmentos.

De acordo com o coordenador do Famasul Vantages, Marcos Lustosa, por meio dos sindicatos rurais e entidades representativas do agro (Acrissul, ABPO, Novilho Precoce, Coopaer e Reflore), o clube de benefícios contempla produtores associados em Campo Grande e outros 62 municípios do estado.

“São importantes parcerias que estamos construindo ao longo desses dois anos, com condições diferenciadas para os cadastrados. Quem aderir ao programa terá acesso aos descontos em todas essas empresas, mesmo se for de uma cidade diferente. Se for de Ponta Porã, por exemplo, poderá fazer compras em Campo Grande. Assim acontece com as empresas credenciadas em cidades de outros estados”, explica Lustosa.

Somente no primeiro semestre de 2024, o clube de benefícios fechou mais de 2.500 transações comerciais.

O nutricionista Emerson Duarte aderiu ao programa para conquistar novos clientes e já sente um aumento de mais de 20% na comercialização.

“Estamos há seis meses com o Famasul Vantagens, oferecendo condições exclusivas tanto nas consultas nutricionais, melhorando os hábitos alimentares dos associados, como proporcionando produtos naturais de qualidade, no nosso empório. A ideia é que essa parceria nos ajude a alavancar as vendas e aumentar a carteira de pacientes, além de expandir a visibilidade da nossa marca”, conta Emerson.

Com foco no fortalecimento e na sustentabilidade do agronegócio, o programa é uma iniciativa da Famasul para oferecer condições exclusivas para que o produtor rural, seus familiares e colaboradores tenham mais acesso na aquisição de produtos e serviços, como também fomentar as empresas e comércios locais.

A adesão ao programa é totalmente gratuita. Para participar, o produtor precisa procurar o sindicato rural de seu município e solicitar a adesão. Ele irá receber um cartão de identificação a ser utilizado diretamente nas compras junto às empresas conveniadas. Outras informações e consultas das cidades e empresas podem ser obtidas em famasulvantagens.com.br e ainda pelo email famasulvantagens@famasul.com.br.

Créditos: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Michelle Machado.