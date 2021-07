Retomado há dois meses, o projeto de recuperação da malha viária urbana pavimentada da Capital, previsto no Programa Reviva Mais Campo Grande, já contemplou 28 ruas om asfalto novo, a partir da execução de quase 30 quilômetros (29,4 km ) de recapeamento. São vias em alguns dos mais populosos bairros da cidade, que concentram a maior parte do comércio da região.

Animado com a obra, o comerciante Waldir Rodrigues disse que o recapeamento era aguardado há muito tempo pelos empreendedores e moradores do Aero Rancho. “Este serviço era esperado há mais de uma década. O asfalto antigo estava todo remendado”, conta o dono de um depósito de material de construção na Rua Santa Quitéria, no Aero Rancho, região onde o serviço foi feito em 7 ruas, abrangendo uma extensão de 11 km.

Nesta semana foram iniciadas duas frentes de serviço que beneficiam os bairros Eugênio e Universitário (na região urbana do Anhanduizinho) e Carandá Bosque (região urbana do Prosa), onde está sendo concluído o recapeamento da Vitório Zeolla. “Estava complicado trafegar por aqui, principalmente de motocicleta”, relata o comerciário Félix Brites, que diariamente faz o trajeto de ida e volta do trabalho pela via. A Vitório Zeolla será recapeada entre as ruas Antônio Teodorowich e Melissa.

Em outra região da cidade, está em andamento o recapeamento da segunda pista da Rua Victor Meirelles, que receberá asfalto novo entre a Avenida Guaicurus e a Rua dos Democráticos. A Vitor Meirelles liga a saída de São Paulo aos bairros Rita Vieira e à Avenida Três Barras, pelo seu prolongamento até a Rua Toris Puxian. No mesmo bairro, o Santo Eugênio, também já foi recapeada a Rua dos Democráticos e, nos próximos dias, o serviço está programado para as ruas Paraisopolis e Professor Hilário da Rocha. Estas intervenções na região do Anhanduizinho integram o projeto que prevê a execução de 35 km de recapeamento em 31 ruas de quatro regiões urbanas.

Veja as ruas já recapeadas no site http://www.campogrande.ms.gov.br