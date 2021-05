Moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó ocupam o prédio da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) na Avenida Joaquim Teixeira Alves, em Dourados. Eles prometem continuar no local até a exoneração da coordenadora local, Sidneide Alves.

A professora Keila Viana, da aldeia Jaguapiru, disse que a coordenadora oprime e persegue os indígenas que trabalham para a Sesai. Segundo ela, os manifestantes prometem ficar no local até Sidneide ser exonerada. Apesar da ocupação do prédio, os índios não impedem o funcionamento do local e os funcionários trabalham normalmente.

Além da suposta perseguição aos profissionais de saúde indígenas, os manifestantes afirmam que a coordenadora não está resolvendo problemas simples, como fornecimento de insumos, equipamentos de proteção e medicamentos.

A Sesai é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Ligada ao Ministério da Saúde, possui 34 distritos especiais em todo o país e atende 760,3 mil índios de 6.238 aldeias.