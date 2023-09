Em duelo com direito a apagão, goleiro falha e seleção olímpica perde para Marrocos

Governo tenta liberar, ainda que parcialmente, o estádio para a disputa do Campeonato Estadual no começo do ano

Previstas inicialmente para serem entregues no início deste ano, as obras de revitalização do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, devem ser finalizadas só no fim de 2024.

Em entrevista ao Correio do Estado, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) Marcelo Ferreira Miranda, afirmou que as obras no estádio atrasaram, mas ainda existe a expectativa de uma entrega parcial das reformas.

“Estamos na expectativa [da entrega] do Morenão. A obra lamentavelmente atrasou muito, a gente esperava que [o estádio] já estivesse pronto. Nós entramos em contato nesta semana [semana passada] com a Universidade Federal [de Mato Grosso do Sul – UFMS] e estamos em tratativa para ver se a gente consegue entregar reformada a arquibancada coberta, para que a gente consiga a liberação parcial para o Campeonato Estadual”, declarou Marcelo Miranda.

Sem o principal palco do futebol sul-mato-grossense à disposição dos clubes, as equipes de Campo Grande mandaram nos últimos dois anos os seus jogos do Campeonato Estadual no Estádio Municipal Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Neste ano, o Operário Futebol Clube, campeão do Estadual em 2022, também contava com a entrega das obras no Morenão para levar seus jogos de nível nacional, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, para o Morenão, porém, as obras ainda estão longe de terminar.

De acordo com o secretário Marcelo Miranda, há uma previsão de que as obras no Morenão terminem apenas no fim de 2024.

“Em uma conversa recente com o reitor da UFMS, ele falou que há uma previsão da conclusão total somente em dezembro de 2024. Isso nos frustrou bastante, porque já está em obras desde o fim de 2021. O futebol sofre muito, e a gente espera que haja um esforço da universidade federal, com, pelo menos, a liberação parcial do Morenão para o Campeonato Estadual, que a previsão é de que comece na segunda quinzena de janeiro”, relatou o secretário.

Com o novo prazo para término da revitalização do estádio para o fim de 2024, a interdição do Morenão para realização de eventos esportivos completará três anos.

OBRAS EM ANDAMENTO

Ao todo, foram investidos R$ 9,2 milhões pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), para as obras no Morenão.

O processo de revitalização do estádio Morenão segue a passos lentos. Ontem, em visita ao local, foi possível observar poucos trabalhadores.

Desde a última visita da reportagem do Correio do Estado, a única mudança expressiva na estrutura do estádio foi a reforma da escadaria e da rampa de acesso do primeiro vestiário ao gramado. O foco das obras ainda segue o mesmo, a reforma dos vestiários e dos banheiros.

Em janeiro deste ano, o Correio do Estado entrou em contato com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), responsável pelo projeto de reforma do estádio, e foi informado que a entrega dos reparos estava prevista para acontecer no dia da primeira rodada do Estadual.

“Na primeira etapa das obras do Morenão estão sendo realizadas reformas dos banheiros e dos vestiários da entrada principal do estádio. Também foi reformado o acesso que liga o segundo vestiário dos jogadores ao campo de futebol. A previsão de entrega é para o dia 22 de janeiro deste ano”, informou a Fapec em nota enviada em janeiro.

Porém, o campeonato terminou com os jogos das equipes de Campo Grande sendo realizados no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, que é administrado pela prefeitura.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato novamente com a Fapec em maio, para atualizar a situação do andamento das obras e questionar o motivo do atraso na entrega da revitalização do Morenão.



A Fapec informou que, de modo geral, “a fase relacionada à reforma dos banheiros e dos vestiários está em vias de ser finalizada, e grande parte do acabamento se encontra concluída. Por sua vez, a fase relacionada à infraestrutura e às medidas de segurança contra incêndios está em vias de ser iniciada”.

Com relação aos atrasos na entrega da obra, a fundação informou que a revitalização é complexa, em razão dos 52 anos de existência do estádio, e que problemas estruturais surgiram no decorrer das reformas.

“No que tange à entrega do estádio para uso de práticas esportivas, é importante lembrar que existem diversos fatores que podem impactar o prazo de conclusão das obras, entre eles: o tempo de existência do estádio, o que propicia o surgimento de fatores inesperados à medida que avançam as reformas; licenças; aprovação das fases de execução pelas instâncias fiscalizadoras; execução adequada dos projetos pelas futuras contratadas; entre outros”, respondeu a Fapec em nota.

SAIBA

O último jogo disputado no estádio Morenão pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense ocorreu no dia 23 de maio de 2021, em partida entre Operário e Dourados, válida pelo hexagonal final, que terminou com a vitória do Dourados, por 4 a 2.