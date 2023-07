Em Eldorado, Polícia Civil prende em flagrante homem que efetuou disparos de arma de fogo na casa do irmão de criação

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Eldorado, prendeu em flagrante, nesta sábado, 23/07, E.S.S., de 36 anos. Segundo apurado, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra a residência de seu irmão de criação, localizada na Rua Santa Felicidade, no Bairro Manoel Farias, em Eldorado-MS. A arma utilizada para a prática do crime foi apreendida.

Conforme relatos da vítima, após problemas particulares com o autor, ele foi até a casa do irmão e efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção e outros disparos para o alto.

A equipe de deslocou ao local dos fatos para confirmar a veracidade da denúncia e chegando lá se depararam com um buraco na parede, decorrente de um disparo de arma de fogo, tendo, inclusive, recolhido o projétil. Em conversa com vizinhos, confirmaram que o suspeito chegou ao local conduzindo seu veículo S10 de cor preta, tendo efetuado disparos de arma de fogo em direção a residência da vítima e para o alto.

Diante da confirmação, os policiais civis foram até o estabelecimento comercial do investigado, realizaram sua prisão em flagrante e apreenderam a arma de fogo usada no crime.