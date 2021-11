Durante a 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), no maior encontro de parlamentares da América Latina que está acontecendo em Campo Grande entre os dias 23 a 25/11, o deputado Barbosinha (DEM-MS) fez questão de ressaltar a importância do Poder Legislativo para tratar dos desafios do cenário mundial pós-crise pandêmica.

Com o tema “Redesenhando os caminhos do Parlamento”, deputados de todo o País estão trocando informações com debates, painéis e para, posteriormente, estabelecer novas ideias, uma agenda positiva para os Estados desenvolverem políticas públicas que fomentem o desenvolvimento.

“Estamos acompanhando importantes debates ministrados por personalidades de renome nacional e rediscutindo o papel do parlamento em todo o território nacional, bem como suas atuações neste período de pós-pandemia. É uma troca de informações e de experiências entre os legisladores, uma oportunidade ímpar de integração que contribui, e muito, para melhorar o trabalho de todos nós. Aqui nós nos dedicamos a ouvir sobre novas ideias e propor uma agenda positiva para o nosso Brasil e para o nosso Mato Grosso do Sul. Nossa missão, após esta pandemia, é ainda maior e sempre será do tamanho de nossa responsabilidade”, disse Barbosinha.

Com o encontro se espera que a atuação dos deputados estaduais, na retomada da economia após este período de pandemia, se fortaleça. Todos os participantes estão acompanhando um vasto debate em prol do desenvolvimento nacional, sendo abordados diferentes tipos de temáticas, com transmissão por plataforma digital, para garantir um amplo alcance do conteúdo.

Em Mato Grosso do Sul o Legislativo tem tido papel de destaque na recuperação pandêmica. Os deputados têm votado pautas importantes para recuperar setores da economia e dar mais dignidade às famílias de baixa renda. “Projetos importantes passaram pela nossa Tribuna durante os dois últimos anos e se estamos com uma economia estável, que possibilita dignidade para os sul-mato-grossenses, muito se deve a este trabalho à “várias mãos”. Estamos aqui para trabalhar e defender os interesses da população do nosso Estado, sempre sem medir esforços para que a vida das pessoas que moram aqui fique melhor”, finaliza.

A presidente da Unale, a deputada estadual da Bahia, Ivana Bastos, disse que o foco agora é fortalecer as Casas de Leis, e fazer o recomeço depois de tantas perdas que a pandemia trouxe ao país e às pessoas.