Em encontro de pré-candidatos, Pollon promete ajuda sem ataques a Adriane

O pré-candidato do PL à Prefeitura de Campo Grande, Marcos Pollon, se reuniu com a prefeita Adriane Lopes (PP), pré-candidata à reeleição, para falar sobre a manutenção de escolas cívico-militares. Entretanto, o assunto eleição também entrou na pauta.

Indagado pela reportagem sobre a proximidade, Pollon justificou que falou sobre escolas, mas garantiu a Adriane que, na condição de deputado federal, vai ajudá-la no que for preciso. “Disse que no que eu puder ajudar, eu ajudo, e que não farei ataques pessoais”, alegou o deputado.

Segundo Pollon, Adriane informou que vai ver a possibilidade de continuidade das escolas cívico-militares na Capital, afirmando que por ela, mantém. Ele lembra que o governador Eduardo Riedel (PSDB) atendeu ao ofício, anunciando a manutenção das quatro em operação no Estado.

PL e PP

Os partidos de Adriane e Pollon são alinhados nacionalmente e vão repetir a dobradinha em Mato Grosso do Sul, onde farão alianças na maioria dos municípios. Por enquanto, os dois partidos têm candidatura própria na Capital, justamente com Adriane e Pollon.

Adriane, que tem Tereza Cristina como madrinha, tenta convencer o grupo a apoiá-la na reeleição, para ter como padrinho o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista recente para imprensa local, Bolsonaro disse que conversaria mais profundamente com Tereza sobre a eleição em Mato Grosso do Sul e afirmou que o PL terá candidatura na Capital, se tiver um candidato viável.

A declaração de Bolsonaro animou o grupo de Adriane, que espera contar com o reforço do ex-presidente e do grupo mais bolsonarista que tem, além de Pollon, o ex-deputado Capitão Contar (PRTB) como pré-candidatos.

