A Deputada Federal Joice Hasselman (PSL-SP) em entrevista ao UOL NEWS nesta quarta-feira (28) disse que pediu a polícia para fosse realizado uma perícia em seu carro após terem sido divulgados notícias falsas nas redes sociais sobre o seu envolvimento em um acidente de trânsito sob influência de drogas o que teria ocasionado as lesões em seu corpo. A parlamentar acredita que sofreu um suposto ataque em seu apartamento funcional em Brasília, no último dia 18 de julho.

Segundo Joice ela está magoada com os boatos difamados em vários grupos de mensagens. Além de afirmar que ela teria feito o uso de drogas e batido o carro. “Meu carro chegou só ontem à noite. Foi periciado inteirinho, de cabo a rabo para que se prove, além de eu jamais ter usado nenhum tipo de droga, que eu realmente fiquei em casa, como disse a polícia, e meu carro não passou por nenhum tipo de batida”, disse Joice. Ela relembrou que a Polícia Legislativo da Câmara após a análise das câmeras das áreas comuns do prédio dela apontaram que a parlamentar não saiu do imóvel entre os dias 15 e 20 de julho.