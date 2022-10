Coronel David (PL), reeleito no último domingo (02), com mais de 30 mil votos, garantiu por mais quatro anos uma das 24 cadeiras para deputado estadual na ALMS. “Primeiramente eu quero agradecer a confiança dos sul-mato-grossenses, e dizer que neste próximo mandato, os trabalhos pelo nosso povo continuarão firmes. Quanto ao cenário político nacional, nosso partido “fez um limpa” no intuito de saber quem indicar para concorrer com a nossa sigla, na certeza de que não poderiam ocorrer de novo as traições, como aconteceu nas eleições passadas”, frisou o parlamentar.

CENÁRIO NACIONAL

Para o governo de Jair Bolsonaro, apesar do segundo turno, os números são favoráveis. No congresso, das 513 cadeiras, 235 são da bancada do governo. No Senado não foi diferente, 20 das 27 pessoas eleitas senadoras são bolsonaristas. Estes números garantem o quórum para aprovação de projetos ou para impedir PECs.

SANÇÃO SOCIAL

Muitos eleitos, por dizerem apoiar candidato A ou B, não contaram com a mesma sorte ou “onda” de 2018. Os nomes mais conhecidos neste campo foram Alexandre Frota e Joice Hasselman, que não conseguiram permanecer com os cargos pretendidos. Eles fazem parte dos 41% que tiveram a sanção social dos eleitores.