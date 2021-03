Na FM Difusora Pantanal, em entrevista na manhã desta sexta-feira (12), o vereador Clodoilson Pires fez um rápido balanço de suas atividades como vereador e também falou um pouco sobre seu trabalho como pastor, de como chegou ao mandato, e também da pandemia de covid-19.

O parlamentar ressaltou que a eleição foi um período difícil por conta da pandemia. Na oportunidade, questionado pelo apresentador B. de Paula, Clodoilson ainda deixou uma mensagem de esperança aos ouvintes quanto ao cenário atual. “Daqui para a frente vamos conviver com situações adversas. A tendência é aprendermos a viver com tudo isso e tirar o melhor. Dentro desse processo todo é o momento do homem se voltar a Deus”, destacou.

“Hoje eu estou presidente da comissão de assistência social, uma área que eu pretendo atuar fortemente. Já visitei ao menos 12 entidades e ainda tem pelo menos 10 para visitarmos. Conversando com eles e observando. O terceiro setor tem um papel muito importante na sociedade, em diversas áreas. Um trabalho muito lindo e que nos impacta”, disse.

Pires destacou que também está trabalhando para alocar recursos para construção do Hospital da APAE na Capital. A entrevista completa pode ser conferida neste link a partir do minuto 47.

Gabinete aberto

O gabinete do vereador Clodoilson Pires está aberto para toda a população. Basta somente se encaminhar para a Câmara Municipal de Campo Grande para conversar com o vereador e sua equipe. Os meios a seguir também estão disponíveis para contato: WhatsApp: 67 99339-4234; E-mail: vereadorclodoilson@camara.ms.gov.br; Telefones Gabinete: 67 3316-1522 / 67 3316-1523.