“Lugar de mulher é onde ela quiser”, e mais de mil delas levaram seu apoio na noite de ontem, terça-feira (16), ao candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), no evento “A Voz das Mulheres”, que contou com a participação da candidata ao Senado, Tereza Cristina, da futura primeira dama, Mônica Riedel, e de dezenas de candidatas a deputada estadual e federal pela coligação “Trabalhando por um novo futuro: PP / PL / REPUBLICANOS / PDT / PSB / FEDERAÇÃO PSDB – CIDADANIA”.

“Uma multidão de mulheres que sonham com um Mato Grosso do Sul mais próspero, desenvolvido e cheio de oportunidades, com um poder de transformação enorme. É ouvindo e conversando que vamos avançar na construção de um novo futuro pra MS”, afirmou Riedel durante o evento.

A esposa de Eduardo Riedel, Mônica, destacou a importância de ouvir a voz feminina durante a campanha. “Dar voz às mulheres é ampliar os horizontes políticos através de uma visão diferente de várias áreas da sociedade. É dar voz a parte da sociedade que historicamente não se sente incluída no universo político muitas vezes por falta de informação. É equilibrar a representatividade da sociedade que hoje tem a mulher atuante em todos os seus setores. É reconhecer a luta das mulheres que nos antecederam e consolidar suas conquistas, como foi a legalização do voto feminino, hoje em dia tão comum mas que no passado foi fruto de uma grande luta”, afirmou a futura primeira-dama do Estado.

Tereza Cristina destacou a força das mulheres no projeto comum de fazer avançar o Estado: “Vamos ganhar essa eleição, Riedel. Mato Grosso do Sul está fadado ao sucesso, e esse sucesso você vai dar continuidade a ele, com sua competência e com a ajuda das mulheres sul-mato-grossenses”, destacou.

“Vamos ganhar essa eleição Riedel”, afirma Tereza Cristina. “Mato Grosso do Sul está fadado ao sucesso Eduardo, e esse sucesso você vai dar continuidade a ele, com sua competência”

Mulheres presentes ao grande evento destacaram a capacidade de gestão e a credibilidade do candidato tucano. Como a advogada Ana Patrícia, que o classificou como ‘gestor de resultados’, e a farmacêutica Lilian Fonseca, que o apontou como ‘a confiança maior para o futuro”.

Para dar ainda mais protagonismo, uma grande ‘Árvore dos sonhos’ foi colocada na entrada do evento para que as mulheres escrevessem seus projetos para o futuro de MS. “Não é só uma questão de falar o que vai fazer, é como querem fazer, de qual maneira pretendem melhorar o estado. Por isso é tão importante ouvir todas vocês. Vamos governar com as mulheres”, finalizou Eduardo Riedel.