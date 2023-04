Em evento do agro, Tarcísio defende que lugar de invasor de propriedade é na cadeia

Governadores de oposição ao presidente Lula criticaram as recentes invasões de terra organizadas pelo MST. Durante a abertura da Expozebu, em Uberaba, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado, destacaram a defesa do direito de propriedade.

Em seu discurso, no sábado, 29, Tarcísio pediu prisão dos invasores e disse ser intransigente com a violação do direito de propriedade.

“Não vamos transigir. Nós seremos duros para garantir o direito de propriedade. E aqueles que tentaram transigir no estado de São Paulo estão presos nesse momento. E quem tentar vai ter o mesmo destino, a cadeia”, afirmou.

Zema e Caiado seguiram no mesmo tom.

“Entram uma ou duas pessoas e já são retiradas imediatamente. Porque o problema é quando você tem dezenas, centenas de pessoas. Então a nossa Polícia Militar está atenta e o homem do campo aqui vai ficar aplicando seu tempo para produzir e não para vigiar a propriedade”, disse Zema.