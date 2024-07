Fortalecendo candidaturas femininas: Presidente do União Brasil Mulher de MS, Michela Dutra no centro do debate político

Durante o evento Mulheres na Política, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) na última quinta-feira (11), que discutia os direitos, deveres e a luta diária pela igualdade de gênero nos poderes, a presidente do União Brasil Mulher de MS, Michela Dutra, destacou a importância de iniciativas que preparam as concorrentes para as eleições, e afirmou o fortalecimento de candidaturas femininas no partido.

Além de Michela, que está como pré-candidata a vereadora de Campo Grande, o União Brasil em MS contará com outras nove candidatas, sendo uma delas Rose Modesto, que vem como um forte nome para a disputa pela prefeitura da Capital sul-mato-grossense.

“Estamos unidas, firmes e fortes. Este é o modo do União Brasil ativado aqui em MS. Agradeço a população de Campo Grande que tem nos mostrado em nossa caminhada de casa em casa, que realmente querem inovação e principalmente com as mulheres”, comenta a pré-candidata.

O evento contou com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e de outras autoridades.

Durante o debate, foi levantado a diferença de representatividade no Estado. Mato Grosso do Sul tem 52% do eleitorado feminino, mas apenas 18% das parlamentares das Câmaras de Vereadores dos municípios são mulheres.

“Acredito que esta será uma eleição feminina, podemos eleger uma candidata experiente e qualificada, como a Rose Modesto, como prefeita. Podemos eleger vereadoras preparadas e com projetos, e isso seria um dos maiores sinais de que a política tem tido a marca da mulher. Quando pensamos em uma cidade para mulheres, com certeza pensamos para toda família”, conclui Michela Dutra.