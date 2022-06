Em apenas dois dias de mutirões de castração, mais de 2,3 mil animais foram cadastrados nos eventos realizados pelo médico veterinário e deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) em Dourados e Rio Brilhante, além do cadastramento virtual de Nova Andradina e Bataguassu.

Apenas em Dourados, foram 1.144 mil cadastrados de cães e gatos, e até sexta-feira (17) quem recebeu o voucher pode fazer a inscrição do seu animal. “Além dos Castramóveis que destinei para diversas cidade, também venho destinando emenda para os mutirões de castração. O município faz o convênio com a clínica veterinária e paga as castrações com a verba da emenda”, destacou o deputado Marcio Fernandes.

Deputado Marcio Fernandes em Dourados (Foto: Fernando Hassessian))

Alguns municípios não comportam a Unidade de Castração de Cães e Gatos (Castramóvel) por conta do alto custo da manutenção. “As cidades menores não conseguem manter o trailer e por este motivo tive a iniciativa de destinar emenda para os mutirões ou então destinar através do consórcio, como em Nioaque que vai ceder para Cidema”, ressaltou.

Em Dourados e Rio Brilhante o frio não espantou os tutores. O prefeito da segunda maior cidade do MS, Alan Guedes, ressaltou o trabalho do deputado Marcio Fernandes e agradeceu pelas emendas de R$ 300 mil destinadas para a castração.

“Obrigado deputado por atender um pedido que fiz enquanto ainda era vereador, são R$ 150 mil para o Castramóvel e R$ 150 mil para mutirões de castração. Dourados agradece”, afirma o prefeito Alan Guedes.