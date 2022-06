O Conecta Comunidade é um projeto desenvolvido pela Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), que entrou em funcionamento em janeiro deste ano, e tem por objetivo conectar a comunidade com o poder público municipal para atender solicitações de serviços como: manutenção de vias não pavimentadas, iluminação pública, limpezas de bueiros, tapa-buracos, entre outros, junto à prefeitura. Desde seu funcionamento, mais de mil pedidos já foram atendidos.

Segundo o subsecretário da pasta, Chiquinho Telles, o projeto visa intermediar as demandas da população com a Prefeitura de maneira eficiente e imediata. “A Suasc é uma subsecretaria que foi criada pensando basicamente em atender as lideranças comunitárias, presidentes de bairros, associações de moradores, clubes de mães, ONGs e afins e, normalmente, as pessoas buscam ajuda com os líderes da sua região que agora passam a contar com um ponto de apoio estratégico para atender suas solicitações com a Prefeitura Municipal por meio do Conecta Comunidade. Montamos uma equipe especializada só para realizar esse atendimento, que pode ser de forma presencial ou por meio dos nossos canais de atendimento, dando uma devolutiva quase que imediata para a população”, destaca Chiquinho.

O coordenador do projeto, Silvio Kleber, explica que a Suasc recebe as solicitações e distribui para as secretarias parceiras. “Recebemos as demandas e encaminhamos para as seguintes secretarias: Sisep, Agetran e Semadur. Depois, fazemos o acompanhamento e damos a devolutiva para a população. Qualquer pessoa pode vir nos procurar”, ressalta Silvio.

Luiz Carlos Rodrigues Ramirez, liderança do Sayonara, sempre que necessário recorre ao Conecta Comunidade para atender as solicitações dos moradores da região. “Normalmente venho pessoalmente à sede da Suasc levar as demandas da nossa região como, por exemplo, roçada de terreno, sinalização, cobertura de ônibus, entre outros. Sempre fomos muito bem atendidos e recebemos retorno de tudo”, enfatiza Luiz.

Parceria com a Sisep

Implantação de luminárias, limpeza de boca de lobo, patrolamento, encascalhamento de vias não pavimentadas, reparo de boca de lobo, retirada de galhos, revisão de luminárias e tapa buracos.

Parceria com a Agetran

Fiscalização de trânsito, fiscalização de vagas reservadas, manutenção de ciclovias e quebra-molas.

Parceria com a Semadur



Denúncia de terreno baldio descuidado e queimadas.

SERVIÇO

Faça sua solicitação pelo:

Telefone: (67) 2020-1206

Whatsapp: (67) 2020-1203 (CLIQUE AQUI)

E-mail: conecta.suasc@gmail.com

Presencialmente: Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924 – 2º andar – Condomínio Marrakech