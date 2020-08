IGUATEMI-MS (Correspondente) – PM apreende 2 mil Kg de maconha no município. Durante policiamento ostensivo e preventivo pelo bairro Vila Rosa, avistaram 2 camionetes, MMC/Triton e Toyota/Hilux, trafegando em alta velocidade. Ante a fundada suspeita, foi dada ordem de parada por meio de sirene e giroflex, momento em que os motoristas pararam os veículos no meio da pista de rolamentos e empreenderam fuga a pé, não sendo localizados. Durante vistoria, foram encontrados vários fardos de maconha na carroceria e nos bancos traseiros dos veículos os entorpecentes. Em checagem nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que o veículo MMC/Triton estava com placa falsa e é produto de roubo/furto na cidade de Passos-MG. Diante dos fatos, os veículos e a droga foram apreendidos pela guarnição policial militar.