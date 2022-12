Mato Grosso do Sul recebeu R$ 1,2 milhão para adquirir leite de pequenos produtores e repassar para instituições sócio-assistenciais. Os recursos são oriundos do Programa Alimenta Brasil (PAB) e é exclusivo para a compra de leite. Graças a uma forte gestão do governo do Estado, por intermédio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Mato Grosso do Sul passa a integrar um grupo restrito de Estados atendidos por essa modalidade do Programa, que era destinado apenas à Região Nordesde e a Minas Gerais.

A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) fará o cadastramento dos produtores aptos a comercializar o leite pelo programa. Um dos requisitos é que sejam residentes em municípios que figurem no mapa de situação de insegurança alimentar. As compras ocorrerão durante todo o ano de 2023, até se esgotarem os recursos, e o valor pago ao produtor acompanha o preço do litro do leite no varejo, explicou a coordenadora de Agricultura Familiar da Semagro, Karla Nadai.

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Semagro, já opera com a modalidade do PAB Compra com Doação Simultânea para aquisição de hortaliças e alimentos processados (pães, bolachas, bebidas lácteas, mandioca congelada) de agricultores familiares. Esses produtos também são repassados para instituições sócio-assistenciais. Nos últimos três anos foram adquiridos aproximadamente 500 toneladas de alimentos de 560 produtores e distribuídos para 12.270 famílias, perfazendo investimento de R$ 3.423.000,00.