Novas obras de pavimentação do Governo do Estado vão melhorar o escoamento da produção agropecuária na região de Itaporã. Nesta terça-feira (31), o governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, visitaram o município para lançar investimentos nas rodovias MS-162 e MS-157. Ao se reunir com lideranças e moradores, Reinaldo Azambuja anunciou ainda a construção de um anel viário na cidade.

“A obra da MS-157 é para recuperação total do asfalto que liga Itaporã até a Gleba Santa Terezinha. São R$ 7,5 milhões. Já a obra na MS-162 é de implantação e pavimentação do entroncamento da BR-267 até a Placa do Abadio, beneficiando Itaporã, Dourados e Maracaju. Essa é a primeira frente de obras. São R$ 52,1 milhões. Daqui uns dias será assinada a outra frente, que parte de Maracaju, interligando uma região rica, produtora”, destacou o governador. “Vamos fazer convênios de R$ 3,1 milhões para recuperar estradas vicinais. Também vamos revitalizar a praça central, com acessibilidade, e fazer anel viário de Itaporã, para tirar o tráfego de veículos pesados da cidade e dar fluxo melhor ao trânsito”, disse ele sobre novos compromissos.

Para o secretário Eduardo Riedel, os investimentos contribuem para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Isso faz parte do nosso projeto de investimento para o Estado, que só foi possível através de um longo trabalho”, falou. “É importante ainda dizer que novos investimentos estão vindo, como o anel rodoviário de Itaporã, que vai ser a saída da cidade até o Distrito de Montese”, ressaltou.

Sanesul

Também em Itaporã, nesta terça-feira, Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel inauguram obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto da cidade. Com R$ 4,2 milhões da Funasa e da Sanesul, a cobertura de tratamento de esgoto na cidade saiu de 15% para 50%. “A partir daqui, já licitamos e contratamos 30 km de rede coletora dentro de Itaporã. Nosso objetivo é a universalização do atendimento”, contou o governador.

Prefeito da cidade, Marcos Pacco agradeceu os investimentos do Estado. “Encontramos um grande parceiro para Itaporã. Chega perto de R$ 80 milhões de recursos do governo estadual em tudo o que fizemos, o que estamos fazendo e ainda vamos fazer. O governador tem se mostrado um grande municipalista”, expressou.

Estiveram presentes em Itaporã, na solenidade de entrega e lançamentos de investimentos, os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Antônio Carlos Videira (Sejusp), Sérgio de Paula (Casa Civil) e Geraldo Resende (SES); o deputado federal Luiz Ovando; e os deputados estaduais Barbosinha, Gerson Claro, Zé Teixeira e Renato Câmara.