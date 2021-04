TRES LAGOAS/MS – Comercial e Três Lagoas fizeram jogo marcado pelo equilíbrio nesta quinta-feira (8) pela manhã, no estádio Madrugadão, com placar de 4 a 3 favorável ao Colorado, time visitante. Com a vitória o Comercial chega a soma de 8 pontos em 5 jogos, e iguala a pontuação do União/ABC, na terceira colocação do Grupo A, do Campeonato Estadual de Futebol. O confronto foi válido pela 5ª rodada do certame. Já o time do Bolsão sofreu sua quarta derrota e segue sem nenhum ponto, e amarga a lanterna no Grupo A, caminhando para o rebaixamento para a Série B do próximo ano.

Os gols do jogo de hoje foram marcados por Lucas Paulista (2 gols) e Eder Baiano (contra) para o Comercial; Douglas, também duas vezes, e Serginho marcaram para o time da casa.

Ainda hoje tem o confronto, pelo Grupo B, entre Operário x Dourados no estádio Morenão, em Campo Grande, a partir das 15h.

CLASSIFICAÇÃO

O Dourados lidera o grupo A, com 15 pontos, seguido por Águia Negra, com 11, e Aquidauanense, com 10. O Galo tem 6 pontos e o Novo, já rebaixado, somou um ponto. –

Grupo B tem o Costa Rica na liderança, com 16 pontos, seguido por União ABC e Comercial, ambos com 8 pontos, Chapadão tem 4 pontos e o Três Lagoas, último colocado, não somou ponto.

SISTEMA DE DISPUTA

Os times se enfrentam e sistema de ida e volta dentro de cada grupo. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase final. Nesta fase, os seis times também se enfrentam em partidas de ida e volta. O clube que obtiver maior pontuação ou melhor campanha garante o título de campeão estadual de futebol de 2021.