Em jogo de duas expulsões, Fortaleza e São Paulo empatam pelo Brasileirão

Fortaleza e São Paulo protagonizaram o segundo 0 a 0 desta edição do Brasileirão. A partida desta quinta-feira (11), disputada no Castelão, teve duas expulsões. Brítez, do Leão, e Rodrigo Nestor, do clube paulista, receberam dois amarelos cada e deixaram o jogo.

O Fortaleza chega aos nove pontos na tabela de classificação e ocupa a sexta posição na tabela. O São Paulo vem logo atrás com oito pontos conquistados.

Times mistos

Com três jogos na sequência fora de casa, contando o desta noite, um clássico contra o Corinthians no domingo e uma viagem a Recife para enfrentar o Sport, no meio da próxima semana, pela Copa do Brasil, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, optou por escalar um time misto, poupando principalmente na zaga.

A novidade foi o retorno de Jonathan Calleri entre os titulares. O atacante se recuperou de uma dengue que o tirou de três partidas — ele havia retornado no banco contra o Inter, na vitória de 2 a 0 no domingo passado, quando entrou no segundo tempo.

No Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda teve pensamento parecido com o de Dorival e poupou atletas importantes como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o meia-atacante Calebe e o atacante Thiago Galhardo, que se recupera de uma pancada na coxa direita.

O goleiro principal, Fernando Miguel, apresentou um estiramento ligamentar no joelho esquerdo e perderá algum tempo no departamento médico.

No domingo (14), o Fortaleza joga em Porto Alegre, contra o Grêmio, com longa viagem de Fortaleza até o Sul do país, a mais longa que o time faz neste Brasileirão (no segundo turno, repete a dose contra o Inter). E, no meio da semana que vem, o confronto é em São Paulo contra o forte Palmeiras, pela Copa do Brasil. Por isso, na visão do técnico, era preciso dar fôlego a parte do elenco.

O jogo

E tudo isso fez o nível técnico da partida ser ruim, bem ruim. Talvez pelo desentrosamento das duas escalações, buracos no meio de campo até davam espaço para o rival, mas nem Fortaleza, nem São Paulo aproveitavam, apesar de algumas chances terem sido criadas, com Guilherme e Pikachu para os mandantes, e principalmente Calleri para os visitantes.

Um vermelho para cada lado

O segundo tempo continuava muito parecido com o primeiro, apesar de o Fortaleza ficar um pouco mais com a bola. Até os 17 minutos, quando o zagueiro Brítez foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, e consequentemente o vermelho, por falta em Calleri.

Vojvoda havia colocado Calebe e Galhardo, normalmente titulares, na tentativa de melhorar o rendimento técnico de seu time para a vitória. Mas a expulsão, claro, o atrapalhou e ele precisou sacar o atacante Romero para colocar o zagueiro Ceballos.

O São Paulo cresceu e… aos 25 minutos, Nestor foi expulso, após falta em Titi, deixando os dois times com dez.

Com mais espaço em campo, o Fortaleza dominou o São Paulo nos minutos finais. Foi uma sequência de gols perdidos, algumas boas defesas de Rafael, mas pontaria ruim dos atacantes do time da casa, que não tirou o zero do placar eletrônico (já meio desgastado) da Arena Castelão.

Fortaleza 0 x 0 São Paulo

Fortaleza: Kozlinski; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim (Bruno Pacheco); Zé Welison (Zanocelo), Caio Alexandre, Pochettino (Calebe) e Yago Pikachu; Guilherme (Thiago Galhardo) e Silvio Romero (Ceballos). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo: Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Alan Franco, Diego Costa e Patryck (Caio Paulista); Pablo Maia, Nestor, Alisson e Wellington Rato (Gabriel Neves); Marcos Paulo (Luciano) e Calleri (Juan). Técnico: Dorival Júnior

Cartões Amarelos: Brítez, Yago Pikachu (Fortaleza); Raí Ramos, Alisson, Gabriel Neves, Nestor (São Paulo)

Cartão vermelho: Brítez (Fortaleza); Nestor (São Paulo)

Público: 36.836 pagantes

Renda: R$ 551.472,00

Motivo: quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data e horário: 11 de maio de 2023, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva-MG

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos-BA e Celso Luiz da Silva-MG

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá-RJ