Em jogo de duas viradas, Grêmio e Bragantino empatam no Brasileirão

Em jogo de seis gols, Grêmio e Red Bull Bragantino empatam em 3 a 3 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela 4ª rodada do Brasileirão. Cristaldo, Suárez e Galdino marcaram para o Tricolor. Thiago Borbas, Eduardo Sasha e Matheus Fernandes marcaram os gols do Massa Bruta.

O resultado deixa o Grêmio na sétima colocação com sete pontos. O Red Bull Bragantino é o 12ª colocado com cinco pontos conquistados.

Jogo de viradas

Apesar de não ter muitas novidades positivas na equipe, o Grêmio não demorou a abrir o placar. Aos quatro minutos, teve uma penalidade a seu favor. Cristaldo converteu e abriu o placar. Porém, o Bragantino reagiu rápido e aos oito minutos, Matheus Fernandes igualou para os visitantes. 1 a 1.

No segundo tempo, Renato Portaluppi promoveu as entradas de Zinho e Galdino nos lugares de Lucas Silva e Vina. Porém, aos sete minutos, o Bragantino aproveitou um contra-ataque e Sasha mandou para o fundo do gol e virou a partida.

Depois do baque, o Tricolor acordou e, aos dez minutos, Luis Suárez enfim marcou no Brasileirão. Um golaço, pegando de primeira: 2 a 2. Galdino aproveitou o embalo e marcou o terceiro para o Grêmio aos 16 minutos e virou o jogo novamente.

Aos 45 minutos, Diogo Barbosa falhou na defesa e Juninho Capixaba cruzou para Thiago Borba empatar para o Massa Bruta em 3 a 3. Mesmo com nove minutos de acréscimos, o Tricolor não conseguiu a virada no placar e desperdiçou três pontos em casa.