Em jogo de golaços, Real Madrid e Manchester City empatam pela Liga dos Campeões

Real Madrid e Manchester City empataram por 1 a 1 o primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (9). A partida no Santiago Bernabéu foi marcada por golaços do brasileiro Vinicius Jr. e do belga Kevin de Bruyne, um em cada tempo, em chutes de fora da área.

Com isso, a vaga na final da Liga fica totalmente em aberto para o duelo da volta, em Manchester, marcado para quarta-feira que vem (17).

Nesta quarta-feira, às 16h, Milan e Inter de Milão fazem o clássico italiano pela outra semifinal do principal torneio de clubes do mundo.

(Mais informações em instantes)