Em jogo de golaços, Red Bull Bragantino bate Tacuary pela Sul-Americana

Fora de casa, o Red Bull Bragantino goleou o Tacuary, do Paraguai, por 4 a 1, no estádio Defensores del Chaco. A partida abriu a participação do time brasileiro no Grupo C da Copa Sul-Americana 2023.

Os paraguaios chegaram a abrir o placar com o atacante brasileiro Edson Cariús, aos 22 minutos do primeiro tempo. A reação do Bragantino começou com um gol olímpico do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, aos 39.

A virada veio logo aos quatro minutos do segundo tempo, com gol do centroavante Alerrandro. Talisson, aos 17, ampliou, e Gustavinho acertou um bonito chute de fora da área para fechar a goleada, aos 32.

O Red Bull Bragantino assume a liderança do grupo C, superando o Estudiantes de la Plata (ARG) no saldo — na quarta, os argentinos venceram o Oriente Petrolero (BOL) por 1 a 0, também fora de casa.

(Publicado por Luccas Oliveira)