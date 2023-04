Em jogo movimentado, Santos vence o América-MG por 3 a 2

O América-MG perdeu para o Santos por 3 a 2, neste sábado (29), na Vila Belmiro, e continuou sem somar pontos na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em partida válida pela terceira rodada, o zagueiro Eduardo Bauermann e os atacantes Mendoza e Marcos Leonardo marcaram os gols do time paulista.

Pelo lado do Coelho, o armador Alê e o ponta-esquerda Everaldo balançaram as redes em Santos. Apesar de ter começado melhor no jogo, tendo aberto o placar logo cedo, o América-MG sofreu a virada e chegou a terceira partida seguida com derrotas na Série A de 2023.

Com o resultado, o Coelho permaneceu na lanterna da competição, em 20º colocado, com zero pontos e sete gols negativos.

O jogo

O América começou com tudo o jogo. Logo aos 7 minutos, o meia-armador Benítez finalizou de fora da área. Após bate rebate, a bola sobrou para o centroavante Aloísio, que cruzou de primeira para Alê. Embaixo da trave, o meio-campista só teve o trabalho de estufar as redes: 1 a 0.

Aos 11 minutos, o zagueiro Eduardo Bauermann errou passe na defesa santista. Aloísio finalizou de primeira, do meio do campo, mas sem muita força. Aos 13, o América teve nova oportunidade de marcar. Em contra-ataque puxado por Everaldo, o meia-atacante Matheusinho finalizou de fora da área. O goleiro João Paulo precisou fazer grande defesa.

O Santos, por sua vez, não se deixou abalar com os ataques do time mineiro. Aos 18 minutos, Soteldo fez grande jogada pela ponta-esquerda, driblou o volante Juninho e rolou para o atacante Mendoza. De primeira, o colombiano deslocou Cavichioli no lance e balançou as redes: 1 a 1.

Aos 39 minutos, uma nova oportunidade para o time da casa. Em cobrança de falta para a área, Mendoza ganhou disputa de cabeça e acionou Eduardo Bauermann.

O zagueiro, ex-América, encobriu Matheus Cavichioli e virou a partida: 2 a 1.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o América começou o segundo tempo de forma intensa. Logo aos 3 minutos, Everaldo tabelou com o lateral-esquerdo Marlon até chegar à área. O atacante americano ajeitou o corpo e finalizou no ângulo de João Paulo: 2 a 2. Um golaço!

Assim como no primeiro tempo, o Santos não se abateu com o gol americano. Logo após o Coelho empatar, aos 6 minutos, Dodi teve oportunidade logo na entrada da área e finalizou em cima de Cavichioli.

Aos 14, o armador Lucas Lima cobrou falta em direção à meta americana, mas mandou para fora. Aos 18 minutos, Mendoza foi alçado na área em nova chance para o Santos.

Contudo, o lateral-direito Arthur acertou o atacante com um chute ao tentar cortar a boa. O árbitro Anderson Daronco não marcou pênalti, mas foi chamado ao VAR. Após consulta, a falta foi assinalada.

Aos 23 minutos, em cobrança segura no meio do gol, o centroavante Marcos Leonardo recolocou o Santos a frente no placar: 3 a 2. Com o resultado ao seu favor, a equipe da Vila desceu as linhas e viu o América se impor na partida. Aos 47 minutos, Everaldo arrancou do campo de defesa e saiu cara a cara com o goleiro João Paulo.

O zagueiro Eduardo Bauermann, no entanto, conseguiu se recuperar no lance, fazer falta na entrada da área e para matar a jogada. O árbitro Anderson Daronco não apenas assinalou a infração, como expulsou o defensor santista. Na cobrança, o centroavante Mikael acertou bonito chute e exigiu que João Paulo fizesse grande defesa para manter o placar empatado.

Próximos compromissos

O América voltará a entrar em campo às 21h desta quarta-feira (3), mas pela Sul-Americana. O Coelho viajará a Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Millonarios, no estádio Nemésio Camacho ‘El Campín’, pela terceira rodada do Grupo F.

A equipe alviverde retorna as atenções para o Campeonato Brasileiro apenas no próximo sábado (22/4), às 18h30, quando enfrenta o São Paulo, pela segunda rodada. O duelo será realizado no Morumbi, na capital paulista.