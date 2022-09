O candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli (União Brasil), lançou sua campanha eleitoral ao lado da candidata ao governo do Estado, Rose Modesto (União Brasil). Marcelo reforçou suas propostas de atuação na Câmara Federal e destacou o poder do voto feminino nas eleições deste ano.

O evento reuniu pelo menos três mil pessoas no comitê central, em Campo Grande. “Sai da secretaria de obras com as mãos limpas e defendo que todas as minhas propostas serão cumpridas dentro da Câmara Federal. O meu foco junto com a Rose Modesto é trazer o desenvolvimento ao nosso Mato Grosso do Sul junto ao Governo Federal, melhorar nossa infraestrutura, nossa saúde, educação e trabalhar para geração de emprego e renda”, disse o candidato.

Marcelo Miglioli apresentou os parceiros de dobrada e recebeu elogios de Rose Modesto, além disso destacou a influência da mulher em cargos públicos e como empoderamento feminino será importante nestas eleições. “Estamos vendo o cenário político crescer com as mulheres e isso é fundamental. Podemos ter a primeira governadora mulher em nosso estado e peço a todas as mulheres aqui presente que usem do empoderamento feminino de vocês e escolham uma voz que possam te representar em cargo público”, ressaltou Miglioli.

A ação contou com a presenças dos candidatos a deputados estaduais: Cledinaldo Cotócio, Reinaldo Castanho, Veterinário Francisco, Sabatel, Helen Madona, Rhiad Abdulahad, Chitão, Rinaldo Modesto e representando o candidato a deputado estadual Fabrício Venturoli, o pastor Jackson Luvizotto.