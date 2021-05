Convidada pelo presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Sandro, para discutir em live sobre a volta às aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino, a Secretária da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), Elza Fernandes anunciou que a volta às aulas está prevista para o dia 19 de julho, de forma híbrida.

De acordo com a gestora da pasta, o decreto de suspensão das aulas encerra no dia 1º de julho, logo em seguida os profissionais entrarão em recesso por duas semanas e a expectativa é que retornem com as aulas de forma híbrida (quando ocorre o revezamento entre aulas presenciais e on-line), no dia 19 de julho.

“Temos nos preparado para esse possível retorno, levando em consideração que os profissionais da educação já tenham recebido a 2ª dose da vacina, para voltarmos com segurança. O retorno começará com os alunos do 6º ao 9º e depois, gradativamente, iremos retornando com os demais, inclusive com as EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil)”, afirmou Elza.

Ainda de acordo com Elza, a REME (Rede Municipal de Ensino) está se organizando para que seja um retorno seguro. Porém, tudo depende de como estará, no momento, a situação da saúde em Campo Grande. “Estamos fazendo todo o planejamento, já compramos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), as máscaras serão entregues aos alunos antes de retornarmos, junto com os uniformes. Fizemos pesquisas com os pais para sabermos se eram favoráveis a volta, 50,7% votaram a favor do retorno de forma híbrida”, contou.

A secretária ressaltou ainda que o ensino híbrido será implantado de acordo com a realidade de cada escola, conforme o POP (Procedimento Operacional Padrão). “Estamos norteando cada escola, verificando quantos alunos cada uma poderá atender presencial, de acordo com o protocolo de biossegurança, mantendo o distanciamento social. Tem escolas que conseguirão atender 50% presencial, e outras menos”, disse.

Convidado pela comissão, o vereador Riverton, que também é professor elogiou o trabalho feito pela SEMED, pela agilidade e cuidado com os alunos e profissionais da educação.

Outro convidado, o vereador Professor Juari ressaltou o compromisso da Comissão de Educação da Casa de Leis, junto à secretária. O parlamentar também comentou que a Secretaria de Estado de Educação deve seguir o mesmo caminho da SEMED, com o retorno das aulas de forma híbrida, provavelmente em julho.

Dr. Sandro citou Campo Grande como referência não só na vacinação, como na educação e na união da população. “Temos sido referência para o Brasil na vacinação, na educação com a doação de celulares aos alunos, a implementação de um canal na TV para os alunos acompanharem as aulas, além do trabalho do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) com o conserto voluntário dos equipamentos da saúde. Temos nos destacado com a união de toda população contra a Covid-19”, salientou.