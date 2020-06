Na 10ª live em suas redes sociais, o vereador Otávio Trad (PSD) conversou, na noite desta terça-feira (2), com o cerimonialista Antonio Osmanio sobre shows e eventos em Campo Grande durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A transmissão também contou com a participação especial do secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luis Eduardo Costa, que anunciou a elaboração de um regramento para a volta da atuação do setor.

O cerimonialista explicou que os profissionais do setor na Capital estão seguindo os protocolos adotados na Itália e nos Estados Unidos para a organização de evento após o isolamento social. “Nesses locais já estão liberados a realização de eventos, mas com regras diferentes”, disse. “A mesa com capacidade de 10 convidados está sendo usada para acomodar seis pessoas e um distanciamento de 2 metros entre cada mesa. Também não estão liberadas as bandas”, completou.

O vereador Otávio Trad, destacou a necessidade da readaptação. “Estamos vivendo um novo momento e precisamos ter novos pensamentos desde a hora que você sai de casa até o momento em que chega, ou seja, é o novo normal. E no quesito de festas e eventos não é diferente”, apontou.

Teste em junho – A transmissão também contou com a participação do titular da Semadur, Luis Eduardo Costa, que anunciou a elaboração de um decreto com medidas de biossegurança para a abertura excepcional dos buffets e espaços de eventos em junho.

“O prefeito [Marquinhos Trad] tem colocado como tarefa solucionar e dar possibilidades e é isso que nós estamos fazendo. Esse novo decreto que vai sair e vai colocar para a sociedade que é possível que eventos sejam realizados”, explicou.

De acordo com o titular da Semadur, neste primeiro momento a reabertura do setor será pontual e funcionará como um teste no mês de junho. “Se a gente olhar todo o Brasil, ninguém está discutindo isso. Campo grande está tendo o privilégio de pensar nisso porque temos um número de mortes reduzido, conseguimos proteger a todos por condição de proteção”, disse.

Entre as regras previstas estão o distanciamento de 2 metros entre as mesas, que deverá ter no máximo seis convidados; o fornecimento da alimentação deverá ser com cardápio único, servido pelo “serviço à francesa” e término do evento deve respeitar o horário do toque de recolher instituído pela legislação municipal.

Conforme o secretário, a regulamentação está sendo elaborada e pode sofrer alterações até ser publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

#PraCegoVer: A imagem está dividida. No quadro de cima está o vereador Otávio Trad, de camisa lilás. No quadro abaixo está o cerimonialista Antonio Osmanio, camisa branca e terno cinza.