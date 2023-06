Em maio, preço do boi vivo alcança a mais baixa relação com o varejo em quase 20 meses

No decorrer de maio o preço médio de comercialização do boi gordo junto aos pecuaristas absorveu quedas expressivas de 7,7% no mês e de 18,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor dispendido pelo consumidor para adquirir o kg da proteína no comércio varejista, por sua vez, apresentou retrocessos de 1,8% no mês e de 13,2% em relação a maio do ano passado.

O resultado com o maior retrocesso verificado junto aos pecuaristas é que o preço do boi gordo atingiu apenas 49,5% do valor praticado no varejo, a mais baixa relação em quase 20 meses, significando quedas de 3,2 pontos percentuais sobre o mês anterior e de 3,1 pontos percentuais em relação a maio do ano passado, quando atingiu 52,6%.

No decorrer dos primeiros cinco meses do ano, enquanto o preço junto ao pecuarista absorveu queda de 16,3%, no varejo atingiu apenas 7,9%. Com isso, o desfecho foi desfavorável aos fazendeiros na relação de preço entre os dois elos da cadeia de negociação. Enquanto nos primeiros 5 meses do ano passado a relação atingiu 56,8%, no mesmo intervalo de 2023 alcançou apenas 51,6%.