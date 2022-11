Indignados com o resultado das eleições presidenciais desde o dia 30 de outubro, manifestantes voltaram a concentrar esforços para fechar as rodovias estaduais. Dessa vez, o alvo escolhido foi a MS-162, em Maracaju. Com auxílio de tratores, manifestantes colocam troncos e pneus na rodovia para fechar ambos os lados da pista e evitar o fluxo de veículos na região.

Mais cedo, manifestantes também fizeram uma nova tentativa de fechar a BR-163, no Trevo da Bandeira, na cidade de Dourados, com pneus queimados, mas logo foram dispersos com a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No Twitter, a PRF-MS emitiu um comunicado informando que todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul estão com trânsito livre. “Nossas equipes continuam trabalhando com a finalidade de garantir a segurança viária e o direito de ir e vir de todos”.