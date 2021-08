O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Maracaju na noite desta terça-feira (24), para apresentar emenda deste ano e fazer prestação de contas de mandato com o município. Ao longo das últimas duas décadas, o parlamentar realizou uma série de trabalhos que beneficiou Maracaju nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, esporte e lazer.

“Tenho história grande de trabalho com Maracaju, desde quando fui deputado federal, até agora, como deputado estadual. No início da década de 2.000, quando Reinaldo Azambuja era prefeito da cidade, consegui recursos e, Maracaju, na época, foi a primeira cidade do Estado a ser cem por cento asfaltada. De lá para cá sucederam outros prefeitos e sempre trabalhei pelo município”, disse Marçal Filho ao ocupar a tribuna.

Ele enumerou alguns dos trabalhos já realizados ao longo de 20 anos. O mais recente foi neste ano, com destinação de recursos para aquisição de laboratórios móveis de informática para as escolas municipais. Em 2017 Marçal entregou à população o Centro Esportivo “Osvaldo Benedito Rodrigues”, complexo que conta com pista de caminhada, pista de skate, dois campos de futebol suíço, duas quadra de vôlei de areia, piscina, banheiro, vestiário e parque infantil, um verdadeiro cartão de visita das famílias.

Marçal Filho também destinou recursos para ampliação e reforma da Apae, para construção de quadra esportiva do bairro Cambaraí e garantiu recursos para construção de moradias do conjunto habitacional Nestor Muzzi, além de emendas para obras de drenagem em vários bairros da cidade, que posteriormente receberam asfalto. Ainda garantiu recursos para a implantação e revitalização da avenida Mário Corrêa e da Clínica de Especialidade Médica (obras em finalização).

Uma das solicitações atuais dos vereadores para Maracaju é a de construção de moradias populares. Marçal Filho disse que encaminhou a demanda para o governador Reinaldo Azambuja e o Governo Federal, para estudo de implantação de projeto habitacional. “Vocês [vereadores] podem contar comigo, meu gabinete na Assembleia Legislativa está à disposição. Sou parceiro de Maracaju”, finalizou o deputado em discurso na tribuna da Câmara.

O vereador Ludimar Portela (MDB), o Nego do Povo, agradeceu a presença do deputado e destacou os trabalhos já realizados pelo município. “Deveríamos ter pelo menos cinco [como Marçal] que Maracaju ia pra frente”. O vereador Laudo Sorrilha (PSDB) também agradeceu a parceria de Marçal Filho com Maracaju e destacou o apoio que o deputado tem com os povos que formam o município, a exemplo dos paraguaios. “Graças ao apoio de Marçal e do governador Reinaldo, a Colônia Paraguaia terá a sua tão sonhada sede própria”, comemorou.

Mais obras

Com o apoio do deputado Marçal Filho, Maracaju terá um novo ginásio poliesportivo com capacidade para duas mil pessoas. O complexo vai atender a demanda por jogos, shows, eventos e materializa um sonho de mais de 20 anos da comunidade. Com R$ 18,4 milhões de recursos do Governo do Estado, o poliesportivo será construído em um terreno de 20 mil m² doado pela prefeitura. O ginásio contará com quadra e arquibancada. O espaço será utilizado para eventos culturais e contará com palco para shows e eventos. Visando o atendimento completo à comunidade, o complexo ainda terá uma sala de múltiplo uso, academia, alojamentos e camarotes.

Equipado com salas de imprensa, iluminação de alta performance e sistema de som, a estrutura será capaz de receber jogos oficiais e transmiti-los em canais de mídia em tempo real. Externamente, o Complexo vai apresentar uma esplanada para eventos, quadra de areia oficial, academia ao ar livre, pista de skate e playground. O Governo do Estado já autorizou o início das obras, que devem ficar prontas no ano que vem.