Em meio à crise no Brasil, Lula vai viajar de novo

Luiz Inácio Lula da Silva chegou da China em meados de abril e logo depois embarcou para a Europa. Visitou Portugal e Espanha. Nem 15 dias depois, o petista já está com a data de embarque marcada para mais uma viagem: quinta-feira 4.

Desta vez, o presidente brasileiro vai à Inglaterra acompanhar a coroação do rei Charles III. A viagem inclui também uma reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. A coroação, que reunirá vários chefes de Estado, será no sábado 6.

Charles tornou-se rei em setembro do ano passado, depois da morte da rainha Elizabeth II, que teve o maior reinado do trono britânico. Em março, Lula e Charles conversaram sobre questões ambientais, uma pauta histórica do monarca.

A coroação é um evento de Estado, custeado pelo governo britânico, que envolve convite a líderes estrangeiros, principalmente dos países que faziam parte do Império Britânico. O processo de organização costuma demorar meses. Neste caso, são quase oito meses de preparação.

A viagem do petista a Londres vai marcar a oitava viagem ao exterior em pouco mais de 120 dias de governo. Desde que tomou posse, o presidente realizou viagens pela América, pela Ásia e pela Europa.

A quantidade de viagens de Lula no início do mandato é um recorde. No mesmo período de seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou quatro viagens ao exterior, tendo como destino Suíça, Estados Unidos, Chile e Israel.

Assim como Bolsonaro, os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff também realizaram quatro viagens ao exterior no mesmo período.

No primeiro mandato, Lula realizou cinco viagens diplomáticas. No segundo mandato, o petista visitou oito países, assim como fará agora. O petista tem sido criticado pela quantidade de viagens que tem realizado no início do terceiro mandato, em meio à crise no país.